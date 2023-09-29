بمشاركة 20 دولة.. المملكة تستضيف المؤتمر الـ 17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط

ويهدف المؤتمر على مدى 5 أيام إلى تطوير وتحسين الصحة الحيوانية عالميًا، وتحليل الوضع الصحي الوبائي الإقليمي للدول الأعضاء، ومراجعة واستعراض التحديثات لمدونة صحة حيوانات اليابسة وصحة الأحياء المائية، والتعاون بنهج الصحة الواحدة بين الصحة الحيوانية والصحة العامة وخدمات حماية البيئة، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال المقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية.