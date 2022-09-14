"هلال الباحة" يباشر 1566 بلاغًا خلال أغسطس بينها 1446 حالة إسعافية

ونفّذ فرع الهيئة بمنطقة الباحة 16 مبادرة تطوعية خلال الشهر الماضي شارك فيها أكثر من 272 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2578 ساعة تطوعية، واستفاد من تلك المبادرات 4197 مستفيدًا، إلى جانب تنظيم محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 1806 مستفيدين.