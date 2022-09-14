"هلال الباحة" يباشر 1566 بلاغًا خلال أغسطس بينها 1446 حالة إسعافية

باشرت الفِرَق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، 1566 بلاغًا خلال شهر أغسطس الماضي؛ حيث بلغت عدد الحالات الإسعافية 1446 حالة، وتم نقل 869 حالة لمستشفيات المنطقة ومحافظاتها.
ونفّذ فرع الهيئة بمنطقة الباحة 16 مبادرة تطوعية خلال الشهر الماضي شارك فيها أكثر من 272 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2578 ساعة تطوعية، واستفاد من تلك المبادرات 4197 مستفيدًا، إلى جانب تنظيم محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 1806 مستفيدين.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.