"رياح وأتربة وأمطار غزيرة".. قراءة تفصيلية لأجواء المملكة في 96 ساعة

وفي التفاصيل، تنشط يوم الإثنين الرياح الجنوبية الغربية إلى شمالية غربية على مناطق واسعة من غرب المملكة، تُصحب بهبات قوية أحياناً في أجزاءٍ من الوسطى (حائل والقصيم) وتتسبّب في إثارة الأتربة و الغبار وبالتالي تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.