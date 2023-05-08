"رياح وأتربة وأمطار غزيرة".. قراءة تفصيلية لأجواء المملكة في 96 ساعة

تبقى أجواء المملكة السعودية تحت تأثير امتداد مُرتفع جوي في طبقات الجو العليا يُسبّب طقساً مُستقراً في أغلبية المناطق عدا المناطق الجنوبية الغربية، كما يُتوقع أن تنشط الرياح المُثيرة للأتربة والغبار في مناطق عِدّة من المملكة خلال قادم الأيام.
ويُتوقع أن يتجدّد نشاط السحب الرُكامية ساعات ما بعد الظهر والمساء خلال الأيام القادمة على بعض مُرتفعات جازان وعسير وتمتد لتطول أجزاءً محدودة إجمالاً من الباحة وجنوب وشرق منطقة مكة المكرّمة، وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة في أغلبها لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة التي تُصحب بحدوث الرعد و البَرَد أحياناً.
ونتيجة لتعمُّق منخفض جوي حراري في الركن الشرقي من الجزيرة العربية، يُتوقع أن تنشط الرياح السطحية بشكل يومي في عديدٍ من المناطق وتتسبّب في إثارة الأتربة و الغبار.
وفي التفاصيل، تنشط يوم الإثنين الرياح الجنوبية الغربية إلى شمالية غربية على مناطق واسعة من غرب المملكة، تُصحب بهبات قوية أحياناً في أجزاءٍ من الوسطى (حائل والقصيم) وتتسبّب في إثارة الأتربة و الغبار وبالتالي تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وفي يوم الثلاثاء: يواصل المنخفض الجوي التعمق بالتزامن مع تحركه إلى جنوب الأراضي العراقية، بحيث تنشط تدريجياً أثناء النهار الرياح الجنوبية الغربية على مناطق واسعة من المدينة المُنوّرة والقصيم والرياض والشرقية، وتعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق، وبخاصة المناطق الصحراوية.
وتنشط الرياح الأربعاء على فترات في أجزاء مُختلفة من المملكة، فيما يتوقع نشاط للرياح الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية يوم الخميس على أجزاءٍ عِدّة من وسط المملكة وشمالها، تترافق بهبات قوية أحياناً في المناطق الشمالية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.