"بترومين فوتون" تحتفل بنجاح رعايتها معرض جدة الدولي الثاني للبناء بحضور السفير الصيني

ومن خلال المعرض، قامت "بترومين فوتون" وممثلو قطاع البناء باستكشاف العديد من الفرص لتعزيز صناعة البناء والتشييد في السعودية، تم تسليط الضوء على هذه المشاريع المحتملة من خلال عرض أحدث وأقوى شاحنات فوتون ذات القدرة عالية على التحمل، بما في ذلك Auman EST، وAuman GTL EX Tipper، Tunland 4x4 AT DC للخدمات الشاقة، والحافلة View ذات 13 مقعدًا. وقد أثنى الحضور على فهم فوتون العميق لاحتياجات سوق البناء والحلول التي تقدمها، لدعم ازدهار قطاع البناء في المملكة العربية السعودية وإلى زيادة الطلب على الشاحنات التجارية الثقيلة.