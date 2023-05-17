وزير الخارجية يشارك بعدد من اللجان الوزارية على هامش الاجتماع التحضيري للجامعة العربية في دورته الـ٣٢

شارك الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة، اليوم، في عدد من اللجان العربية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، تضمّنت اجتماعَ هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، وبندًا حول تركيا برئاسة جمهورية مصر العربية، واللجنة الوزارية لمساندة دولة فلسطين برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة مقترحات الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتحديث وتطوير وتعزيز الجامعة العربية.