أمانة العاصمة المقدّسة تواصل رفع المخلفات من عرفات ومزدلفة

من جانبه، قال المشرف على قطاع عرفة، المهندس محمد عابد خياط، إنه تم تخصيص عدد من الفِرق المكوَّنة من العمالة والمعدات مختلفة الاستخدامات، كما تضمنت الخطة رفع وإزالة المخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسة، هي: منطقة شمال عرفات (جبل الرحمة)، ومنطقة جنوب عرفات (مسجد نمرة)، والمنطقة الترددية؛ لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانيًّا، وتم توفير الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين لكل مركز.