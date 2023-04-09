مكة.. مبادرة "نثر بذور النباتات" تتفاعل في متنزه جبل الورك بمشاركة متطوعين

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي، أن المبادرة تهدف إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي في المحافظة، وتوعية الأفراد بأهمية التشجير، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نقية وصحية والحد من التلوّث البيئي، خاصة أن التوقيت يتناسب مع توقع هطول أمطار الخير والبركة على المحافظة.