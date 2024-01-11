بعد واقعتي الصحراء ومريض السرطان.. "القشقري" لـ"الداخلية": شكرًا أمَّ الوزارات.. ذاع صيتُ أمننا حول العالم

ويضيف "القشقري" قائلاً: "كانت مناسبةُ الشُّكر هي تغريزة سيَّارة صديقي في رمال الصَّحراء، وقد كنتُ معه في رحلةٍ بريَّةٍ خارج جدَّة، ولمَّا عجزنَا عن انتشالها من قبضة رمال السَّبخة النَّاعمة، اتَّصلتُ بالرقم ٩١١، الذي التقطَ موقعنا على الفورِ، وأحاله إلى متطوِّعين سعوديِّين يقيمُون ليس ببعيدٍ عن الموقع، فجاءُوا إلينا مُهطِعِينَ ومُسرعِينَ بسيَّاراتهم ذات الدَّفع الرباعيِّ، وعُدَّتِهم وعتادِهم، وأنقذُونَا ممَّا نحنُ فيه، رغم أنّ الوقتَ كان ليلًا والظَّلامَ الدَّامسَ قد سجَا ولفَّ الصَّحراء بثوبٍ أسودَ حالِكِ السَّوادِ".