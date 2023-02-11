دعمًا لاستثمارات التعدين.. "الصناعة" توقّع مذكرة تفاهم مع بنك "ستاندرد تشارترد"

ونصت المذكرة على تشجيع القطاع الخاص محليًّا ودوليًّا للاستثمار في قطاع التعدين والمعادن، من خلال تشجيع شركات التعدين والصناعات المعدنية لاستطلاع الفرص المتاحة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافة إلى تمكين المعرفة ودعم تطوير مؤتمر التعدين الدولي ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق الفرص التدريبية والوظيفية ذات المهارات العالية.