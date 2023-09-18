بـ 20.767 رخصة.. نمو أعداد الرخص التجارية بالنصف الأول من 2023 بالرياض

وأوضحت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في منصة إكس، أن عدد الرخص الصادرة عام 2022، بلغ 18.013 رخصة مقارنة بـ 20.767 رخصة في العام الجاري 2023م؛ كان أعلاها في نطاق بلديات الروضة 3169 رخصة، والبطحاء 2262 رخصة، وشمال الرياض 1966 رخصة.