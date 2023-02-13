نجران.. إنقاذ مريضة وجنينها بعدما تعرضت لنزيف حاد

وأوضحت "صحة نجران" أن المريضة حامل في الشهر التاسع حضرت إلى قسم النساء والولادة بالمستشفى، وهي تعاني من مشاكل صحية مهددة للحياة وجرى مباشرة حالتها الصحية وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتبيَّنَ أنها تعاني من نزيف حاد في الرحم ونقص حاد بالدم وتقرر على إثرها إجراء عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ حياتها وحياة الطفل تكللت العملية بالنجاح.