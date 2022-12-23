المملكة.. الحالة الماطرة تصل ذروتها الجمعة وهذه تفاصيلها

ويُشير أحدث القراءات الجوية المُحللة لدى مركز طقس العرب، إلى أنه يُتوقع أن تتزايد التخريجات البحرية وسط البحر الأحمر مع ساعات مُتأخرة من الليل (الخميس/الجمعة) وفجر الجمعة، واندفاعها مُباشرة لسواحل المدينة المنوّرة بما في ذلك ينبع، كما تمتد تدريجياً إلى سواحل مكة المكرّمة، خاصةً الشمالية منها، وتترافق بهطول أمطار غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية أحياناً، قد تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الشوارع في بعض المناطق، كما تمتد السحب المُمطرة للمناطق الداخلية من منطقة المدينة المنوّرة، وذلك بالتزامن مع اتساع نشاط السحب الرُكامية في أجزاءٍ عِدّة من مناطق: تبوك والجوف وحائل والقصيم، ومُرفقة بهطول أمطارٍ مُتوسطة في أغلبها، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث الرعد حينها ونشاط في الرياح السطحية.