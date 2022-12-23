المملكة.. الحالة الماطرة تصل ذروتها الجمعة وهذه تفاصيلها

يُشير آخر القراءات والتحليلات الجوية إلى توقعات بتزايد تدريجياً تأثر المملكة اعتباراً من ساعات الليل (الخميس/الجمعة) ونهار الجمعة، بالحالة الماطرة، التي تترافق مع عبور جبهة هوائية باردة عالية الفعالية إلا أنها بطيئة الحركة وتعبر المملكة ببطء بدءاً من شمال غرب وغرب البلاد وتمتد لاحقاً لتصل للمناطق الوسطى والشمالية وأجزاءٍ من الشرقية.
وتتسبّب هذه الحركة البطيئة للجبهة الباردة في هبوب رياح شديدة ذات هبات قد تصل سرعتها في بعض المناطق، إلى ما يفوق 80 كم/ساعة، إضافة إلى انتشار غبار في عديدٍ من المناطق وبخاصة الصحراوية قُبيل عبور الجبهة الباردة.
وفي التفاصيل، يُتوقع تدريجياً حول ساعات مُنتصف الليل (الخميس/الجمعة) تشكُّل التخريجات البحرية، وتندفع مُباشرة لبعض الأجزاء الساحلية من منطقتَي المدينة المُنوّرة وتبوك (وخاصةً الأجزاء الجنوبية)، إضافة إلى أجزاء من سواحل مكة المكرّمة، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في مُجملها، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً.. وذلك بالتزامن مع تكاثر للسحب الماطرة على أجزاء مُتفرقة من القصيم وجنوب حائل.
ويُشير أحدث القراءات الجوية المُحللة لدى مركز طقس العرب، إلى أنه يُتوقع أن تتزايد التخريجات البحرية وسط البحر الأحمر مع ساعات مُتأخرة من الليل (الخميس/الجمعة) وفجر الجمعة، واندفاعها مُباشرة لسواحل المدينة المنوّرة بما في ذلك ينبع، كما تمتد تدريجياً إلى سواحل مكة المكرّمة، خاصةً الشمالية منها، وتترافق بهطول أمطار غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية أحياناً، قد تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الشوارع في بعض المناطق، كما تمتد السحب المُمطرة للمناطق الداخلية من منطقة المدينة المنوّرة، وذلك بالتزامن مع اتساع نشاط السحب الرُكامية في أجزاءٍ عِدّة من مناطق: تبوك والجوف وحائل والقصيم، ومُرفقة بهطول أمطارٍ مُتوسطة في أغلبها، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث الرعد حينها ونشاط في الرياح السطحية.
ومع دخولنا في ساعات صباح الجمعة، تتحرّك تلك الجبهة الباردة تدريجياً نحو الجنوب الشرقي، وبناءً على هذه المُعطيات، يُتوقع أن تشمل الأمطار المُتوسطة إلى الغزيرة أجزاءً واسعة من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة بما في ذلك أجزاؤها الساحلية ومدينة جدة، إضافة إلى أغلب أجزاء: حائل والقصيم والجوف، وتمتد تدريجياً لحفر الباطن والحدود الشمالية، ويُتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ومُنتظمة في فترات عِدّة، ما يؤدي إلى تشكُّل السيول وجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق. أما في باقي المناطق الوسطى والشرقية فيكون الطقس مُستقراً وتبدأ الرياح الجنوبية الدافئة بالنشاط تدريجياً وتُثير الغبار والأتربة في بعض المناطق.
وتتحرك الجبهة الباردة للجنوب الشرقي ساعات الظهيرة والعصر من يوم الجمعة، بحيث تتراجع الفعالية الجوية بشكلٍ واضحٍ في أغلب أجزاء: تبوك والمدينة المُنوّرة وحائل، في حين تنتشر الأمطار لباقي مُحافظات الحدود الشمالية والقصيم وتمتد تدريجياً لحفر الباطن وشمال منطقة الرياض إدارياً والباحة، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً ونشاط في الرياح السطحية.
فيما يُتوقع أن يكون الطقس مُغايراً تماماً في أغلب أجزاء منطقتَي الشرقية والرياض، بحيث ترتفع درجات الحرارة العُظمى ويكون الطقس مُستقراً تنشط فيه الرياح وتترافق بهبات قوية أحياناً، وتُثير الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية.