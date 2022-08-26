"تعليم جدة" تُنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب.. الأحد

وفي التفاصيل، رحَّب المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، الدكتور نايف الزارع، بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الذين سيستهلون عامهم الدراسي الجديد بطموحات وهمم عالية، مرحبًا في الوقت ذاته بالمعلمين والمعلمات، وموضحًا أن المدارس كافة على أُهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي؛ ليكملوا مسيرتهم التعليمية في بيئة تعليمية مناسبة. مضيفًا بأن تعليم جدة حظي بمشاريع تعليمية جديدة ضمن الاهتمام والدعم السخي من القيادة الرشيدة -أعزها الله- الموجَّهَيْن للتعليم، وتمثلان في إقرار والبدء في 71 مشروعًا تعليميًّا، دشن مشاريع المرحلة الأولى منها أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة مؤخرًا، بحضور وزير التعليم، وشملت 35 مشروعًا، منها 25 مشروعًا تضم 272 فصلاً دراسيًّا في أفنية عدد من المدارس بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة مستوعبة أكثر من 8160 طالبًا وطالبة، إضافة إلى تنفيذ 10 مشاريع بالبناء الحديث، تشمل 282 فصلاً دراسيًّا بطاقة استيعابية تصل إلى 8460 طالبًا وطالبة؛ إذ ستتم الاستفادة منها جميعًا مع بداية العام الدراسي الجديد.