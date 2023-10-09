"سدايا" تتيح التسجيل في 4 معسكرات تدريبية بمجالَيْ حوكمة البيانات وإدارة البيانات

وسيتلقى المتدربون في كل معسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، حيث سيتعرفون في معسكر إدارة البيانات على مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، بالإضافة إلى إستراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة، بينما سيُمكن معسكر حوكمة البيانات المتدربين من معرفة مفاهيم حوكمة البيانات وسياسات تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات الشخصية ومشاركة البيانات، وحماية البيانات المفتوحة.