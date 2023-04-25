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"درجات الحرارة بالمملكة".. مكة الأعلى وطريف الأدنى وهنا الرطوبة 90%
العظمى في شرورة 37 وجازان والقنفذة 36.. والصغرى تسجل 15 بالطائف
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 11 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة في مكة المكرّمة 39 درجة، وشرورة 37 مئوية، وجازان والقنفذة 36 درجة.
وعن درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ11 مئوية، تليهما أبها والباحة 14 درجة، وعرعر والطائف 15 مئوية.
وسجلت أبها والباحة والدوادمي والطائف وبيشة أعلى رطوبة بنسبة 90%.