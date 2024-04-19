مدينة الملك سعود الطبية: الحفاظ على بيئة صحية بالمنزل له أهمية كبير في حماية صحة عائلتك

وقالت: يمكن المحافظة على بيئة صحية داخل من المنزل من خلال التوقف عن التدخين داخل المنزل والحرص على نظافة الأيدي واتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف المنزلية، إضافة إلى اتباع إرشادات الاستخدام للأدوية مع الالتزام بالجرعات الموصوفة من قبل الطبيب.