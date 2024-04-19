مدينة الملك سعود الطبية: الحفاظ على بيئة صحية بالمنزل له أهمية كبير في حماية صحة عائلتك

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أنه للمحافظة على بيئة صحية في المنزل أهمية كبيرة على صحتك وصحة عائلتك.
وقالت: يمكن المحافظة على بيئة صحية داخل من المنزل من خلال التوقف عن التدخين داخل المنزل والحرص على نظافة الأيدي واتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف المنزلية، إضافة إلى اتباع إرشادات الاستخدام للأدوية مع الالتزام بالجرعات الموصوفة من قبل الطبيب.
وأضافت المدينة أنه يجب تنظيف أدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام قبل الاستخدام، وتخزين الأدوية في مكان آمن ومغلق وبعيد عن الأطفال، واستخدام كاشف أول أكسيد الكربون بالمنزل إضافة إلى تنظيف المنزل بشكل دوري.