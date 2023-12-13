"السديس" يهنئ الأمير سلمان بن سلطان لتعيينه أميرًا للمدينة المنورة

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية التهنئة والتبريكات للأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز -وفقه الله- على الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة المدينة المنورة، داعيًا الله أن يمده بالعون والتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وتقديم ما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتحقيق آمال وطموحات المدينة المنورة وأهلها وزائريها، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وأكد "السديس" حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التعاون وتعميق التناغم والتكامل مع إمارة منطقة المدينة المنورة؛ في كل ما يتعلق بخدمة زائري المسجد النبوي دينيًا، وإثراء تجربتهم إيمانيًا، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال، وأصالة الإسلام وسماحته، ومقومات الوحدة الإسلامية؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية عالميًا؛ وفق التوجيهات المسددة للقيادة الحكيمة -رعاها الله-.
وسأل الله أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم، وأن يديم على بلادنا الأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، إنه قريب مجيب.