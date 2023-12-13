"السديس" يهنئ الأمير سلمان بن سلطان لتعيينه أميرًا للمدينة المنورة

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية التهنئة والتبريكات للأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز -وفقه الله- على الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة المدينة المنورة، داعيًا الله أن يمده بالعون والتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وتقديم ما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتحقيق آمال وطموحات المدينة المنورة وأهلها وزائريها، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.