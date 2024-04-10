تبرعات "إحسان 4" تتخطى المليار و800 مليون ريال في رمضان

وقد وصل بذلك إجمالي تبرعات منصة "إحسان" حتى الآن إلى أكثر من 6 مليارات و 800 مليون ريال استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من عدة مجالات خيرية وتنموية منها: التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والغذائية، والسكنية، والدينية، وإعانة المعسرين.