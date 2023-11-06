بالتزامن مع اليوم العالمي.. "قلبي" تنظم مبادرة "قلبك أهم" بمجلس الشورى

وكان في استقبال أعضاء الجمعية الدكتورة حنان الأحمدي، مساعد رئيس مجلس الشورى، حيث تضمنت المبادرة ركنًا تعريفيًا بالجمعية وآخر لقياس العلامات الحيوية لأعضاء وموظفي المجلس، كما حضرت الجمعية جزءًا من جلسة المجلس .