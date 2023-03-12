"سعود بن جلوي" يشهد حفل تخريج أكثر من 6 آلاف خريج وخريجة بجامعة جدة

شهد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات جامعة جدة للعام 2023 م البالغ عددهم أكثر من 6000 خريج وخريجة، وذلك بمقر الجامعة في الفيصلية.
وأقيم حفل برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بدأ بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك توالت مسيرة قيادات الجامعة والخريجين .
وهنأ رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة بلادهم، بمختلف التخصصات العلمية، مثمناً الرعاية الكريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التي تأتي امتداداً لدعمه اللا محدود الذي تحظى به الجامعة، وحرصه على إعداد وتأهيل شباب الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لخدمة دينهم ومجتمعهم، عادّاً تخريج هذه الدفعة ثمرةً من ثمار الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم من الحكومة الرشيدة .
وأعلن عن تخرج أول دفعة طالبات من قسمي اللغة الصينية (26) خريجة وقسم تقنية الأشعة التطبيقية (51) خريجة، منوها بما يشهده التعليم الجامعي من نهضة وتطور في مختلف محافظات ومناطق المملكة أسهم في زيادة أعداد المتخصصين في شتى المجالات العلمية، وسد حاجة سوق العمل في المملكة بالكفاءات الوطنية، مؤكداً رؤية جامعة جدة "الجامعة السعودية الحديثة"، التي تتناغم مع متطلبات التنمية والتطور الذي تعيشه المملكة، ومواكبة سوق العمل السعودي، ما مكنها من أخذ مكانتها في منظومة الجامعات السعودية، وجعلها تحصد العديد من الاعترافات العالمية في عددٍ من تخصصاتها.
واستعرض عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة، الدكتور عيسى بن عبدالله السلمي، إنجازات الجامعة المختلفة في الحقل التعليمي والبحثي، وما حصدته من مكانة متميزة بين منظومة الجامعات السعودية.
عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم. ثم كرَّمَ محافظ جدة الطلاب الأوائل والمتفوقين، حيث حقق الطالب نايف أيوب حسين من كلية علوم وهندسة الحاسب أعلى معدل بشطر الطلاب، والطالبة غيد فهد السلمي من كلية القرآن والدراسات الإسلامية أعلى معدل بشطر الطالبات، وتم تقديم هدية عبارة عن سيارة.
وفي ختام الحفل، قدَّمَ رئيس جامعة جدة هدية تذكارية لمحافظ جدة، مرسومة بأنامل إحدى طالبات كلية التصاميم والفنون.