"سعود بن جلوي" يشهد حفل تخريج أكثر من 6 آلاف خريج وخريجة بجامعة جدة

وأعلن عن تخرج أول دفعة طالبات من قسمي اللغة الصينية (26) خريجة وقسم تقنية الأشعة التطبيقية (51) خريجة، منوها بما يشهده التعليم الجامعي من نهضة وتطور في مختلف محافظات ومناطق المملكة أسهم في زيادة أعداد المتخصصين في شتى المجالات العلمية، وسد حاجة سوق العمل في المملكة بالكفاءات الوطنية، مؤكداً رؤية جامعة جدة "الجامعة السعودية الحديثة"، التي تتناغم مع متطلبات التنمية والتطور الذي تعيشه المملكة، ومواكبة سوق العمل السعودي، ما مكنها من أخذ مكانتها في منظومة الجامعات السعودية، وجعلها تحصد العديد من الاعترافات العالمية في عددٍ من تخصصاتها.