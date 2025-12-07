شركة سعودية رائدة تضع حجر الأساس لتحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس في قطاع التطوير العقاري

من الأبراج البارزة والمعالم المميزة إلى المشاريع السكنية الكبرى، تواصل مدرار ترسيخ مكانتها كقوة دافعة في تشكيل المشهد الحديث لقطاع إدارة التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.
تأسست مدرار في عام 2007 لتكون في طليعة الشركات التي تخدم سوق التطوير العقاري المتنامي في المملكة. وبصفتها رائدة في التميز في هذا المجال، تتمتع مدرار بشبكة واسعة ومتنوعة من مطوري العقارات على المستوى المحلي والدولي.
وتعتمد مشاريع الشركة على التزام راسخ بالاستدامة والكفاءة، بهدف أساسي يتمثل في تقديم مشاريع ذات ربحية عالية تُلبي وتفوق معايير الجودة والوقت والتكلفة المطلوبة.
تقدم مدرار مجموعة متكاملة من الخدمات التي تغطي دورة حياة المشروع بأكملها، بدئاً من مرحلة التخطيط الإسترتجي إلى التسليم النهائي، لضمان عملية تطوير متناغمة ومتوافقة تماماً مع جميع الأنظمة واللوائح الحكومية. واعتمادًا على خبرتها العميقة وشبكتها الواسعة من الخبراء، تُركز الشركة على الإدارة الاستراتيجية للمشاريع والإشراف الدقيق على التنفيذ، مما يضمن كفاءة الأداء ونجاح التسليم. وتشمل خدماتها إدارة المشاريع والتصميم، والإشراف على التنفيذ، ومراقبة التكاليف، وإدارة المخاطر، والقيمة الهندسية، والإستشارات المتخصصة.
كما تُقدم مدرار استشارات متخصصة في الحفاظ على التراث الثقافي، مما يعكس التزامها بالنمو المستدام والمتناغم مع الهوية الثقافية للمملكة. حيث تسعى الشركة إلى دمج التراث في المشاريع الحديثة، وذلك لإثراء المجتمع من خلال تطوير مشاريع تنموية تحترم القيم الثقافية والتاريخية للمملكة.
لقد نجحت مدرار في بناء إطار عمل أخلاقي عزز ثقة عملائها واحترامهم. ويتحقق هذا النجاح من خلال التعاون الفعال بين الخبراء لضمان تلبية متطلبات الوقت والجودة، مما يكفل تحقيق أعلى المستويات الربحية.
ويُؤكد الدكتور رحاب محمود رضا – الرئيس التنفيذي لشركة مدرار – هذا التوجه بقوله: " إن هدفنا الأساسي هو ضمان تسليم مشاريع تحقق ربحية وتلبي في الوقت نفسه معايير الجودة والوقت التي يتطلبها عملاؤنا."
خبرات أعمال شركة مدرارالواسعة في مختلف القطاعات. بدئاً من المنشآت التعليمية والمجتمعات السكنية الواسعة وصولًا إلى الأبراج التجارية الشاهقة والمشاريع التجارية الكبرى. كانت مدرار شريكاً أساسياً في مشروعThe Headquarters Business Park ، الذي يُعد أول برج فاخر وأطول مبنى في جدة بقيمة 800 مليون ريال سعودي. حيث تولت الشركة مهام التصميم والإدارة. يضم البرج مكاتب وعيادات ومطاعم. ومساحة بناء إجمالية بلغت 175،368 متراً مربعاً.
إضافة إلى ذلك، مدرار في مشروع تطوير الحرم الجامعي لجامعة أم القرى في العبادية، والذي بلغت قيمته 7 مليار ريال سعودي، ومساحة بناء إجمالية تُغطي 466،366 متراً مربعاً. حيث تم تنفيذ التصميم الرئيسي الجديد للجامعة، وتصميم 4 كليات جديدة، وتوسعة 7 كليات قائمة، وتصميم 9 مرافق خدماتية. وشمل نطاق عمل مدرارعلى إدارة المشروع، وتوجيه التصميم، وتصميم المخططات الأولية والتفصيلية، وإعداد مستندات العطاء والمناقصات.
وفي الرياض، شاركت مدرار في مشروع " سهيل الرياض" وهو مشروع سكني ضخم مدعوم حكوميا ً ويُعد هذا المشروع تعاونا ً مشتركا ً مع وزارة الإسكان، حيث تعاونت مدرار مع المستشارين الماليين للعميل خلال مراحل تطوير المشروع، وكان الرئيس التنفيذي لمدرار عضوًا في اللجنة التنفيذية لتطوير المشروع، حيث قدم الاستشارات والنصائح الاستراتيجية. وتتولى مدرار المسؤولية الكاملة لإدارة المشروع، مع ميزانية تقديرية للبناء بلغت ٢.١٦ مليار ريال سعودي، ومساحة بناء إجمالية تصل إلى 1،700،000 متر مربع.
ومن الإنجازات البارزة التي تسجلها مدرار، نجاحها المستمر في إدارة التوسعتين الأولى والثانية لمركز رد سي مول في جدة، أحد أبرز المعالم التجارية في المملكة. شملت التوسعة الأولى إضافة 31،000 متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء مواقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 34,000 متر مربع، مع قيمة مشروع بلغت 200 مليون ريال سعودي. أما التوسعة الثانية، فقد تضمنت إنشاء سينما VOX وتطوير ساحة مفتوحة بمساحة إجمالية بلغت 5،800 متر مربع، وبقيمة مشروع قدرها 50 مليون ريال سعودي. في كلا التوسعين، تولت مدرار مسؤولية الإدارة المتكاملة للمشروع، من التصميم إلى الإشراف على التنفيذ، مع ضمان تنفيذ المشروعين في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة، بما يتماشى مع جميع متطلبات العميل.