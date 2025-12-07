شركة سعودية رائدة تضع حجر الأساس لتحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس في قطاع التطوير العقاري

ومن الإنجازات البارزة التي تسجلها مدرار، نجاحها المستمر في إدارة التوسعتين الأولى والثانية لمركز رد سي مول في جدة، أحد أبرز المعالم التجارية في المملكة. شملت التوسعة الأولى إضافة 31،000 متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء مواقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 34,000 متر مربع، مع قيمة مشروع بلغت 200 مليون ريال سعودي. أما التوسعة الثانية، فقد تضمنت إنشاء سينما VOX وتطوير ساحة مفتوحة بمساحة إجمالية بلغت 5،800 متر مربع، وبقيمة مشروع قدرها 50 مليون ريال سعودي. في كلا التوسعين، تولت مدرار مسؤولية الإدارة المتكاملة للمشروع، من التصميم إلى الإشراف على التنفيذ، مع ضمان تنفيذ المشروعين في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة، بما يتماشى مع جميع متطلبات العميل.