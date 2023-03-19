رفقًا بالطلاب والمعلمين.. "الشمري": نتمنى أن تكون الدراسة عن بعد في رمضان

وفي مقاله "نفعل ولا حرج!" بصحيفة "المدينة"، يقول الشمري: "المعروف أن مدة الدراسة في رمضان قصيرة جدًا ولو حسبنا الأيام الفعلية التي يدرس بها أبناؤنا وبناتنا في مختلف المراحل هي خمسة عشر يوماً لن تكون مؤثرة إذا كانت الدارسة عن بعد على أن تكون اختباراتهم بعد العيد بأسبوع لما درسوه في رمضان، وخاصةً أن المعلم والمعلمة والمحاضرين والمحاضرات بجميع قطاع التعليم يكونون في قمة الإجهاد البدني والذهني مما يشكل جهدًا إضافيًا وكبيرًا على صيامهم، وخاصة أخواتنا المعلمات والمحاضرات اللاتي يقمن بتحضير وجبتي الإفطار والسحور ومراعاة الأبناء في البيت والمدرسة".