شاهد.. رصد نوع نادر من الزواحف في صحارى الحدود الشمالية

وأفاد بأنها تتغذى على الحشرات واللافقاريات تعيش في المناطق الصخرية والسهول الحصوية شديدة التكيف مع بيئتها تهرب من حر الصحراء بتسلق الشجيرات الصحراوية والصخور ألوانها تشبه ألوان بيئتها بشكل عام رملية باهتة، وتتميز الذكور بلون أزرق رائع يمتد من الرأس إلى الرقبة وجانبية الجسم حيث يستعرض الذكر بلونه لجذب الإناث في موسم التزاوج أما الإناث فلا تمتلك ذلك اللون.