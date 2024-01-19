"الخريجي" يشارك في قمة منظمة الإيغاد على مستوى القادة

وأكّد حرص المملكة البالغ للحفاظ على وحدة جمهورية الصومال والسودان وسلامة أراضيهما، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار والتكامل بين دول المنطقة، وأن موقف المملكة من الأزمة السودانية هو الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب السوداني، مشيداً بشراكة المملكة مع منظمة الإيغاد والاتحاد الإفريقي فيما يخص الوضع الراهن في جمهورية السودان الشقيقة.