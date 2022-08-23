"النيابة العامة": كل من غش في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعاقب بالسجن والغرامة

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى أربعمائة ألف ريال".