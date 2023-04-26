"السديس": نجاح أكبر خطة تشغيلية لقاصدي الحرمين خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح الرئيس العام أن التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام أسهمت بشكل كبير وفعال في استيعاب الملايين من المعتمرين خصوصًا في العشر الاواخر، وقدمت أرقى الخدمات والمنجزات المتعلقة بزيادة الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام لاستقبال الزوار والمعتمرين من ضيوف الرحمن من خلال منظومة الخدمات الميدانية، والهندسية، والفنية، وتنفيذ الأعمال وفق خطط تشغيلية وكوادر بشرية من مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة، يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام في التوسعة التي تعد الأكبر عبر التاريخ ونفذت بأفضل معايير التصميم والجودة وبأعلى المواصفات العالمية.