370 عملية تنهي قوائم انتظار عمليات أسنان الأطفال في المدينة المنورة

وأضاف التجمع أنه جدول 370 عملية جراحية على 29 يومًا من خلال توزيعها والعمل على إنجازها بكثافة أثناء وخارج ساعات العمل الرسمية، وعند عطل نهاية الأسبوع حتى الانتهاء من جميع الحالات وفق الجدولة المعدة لها.