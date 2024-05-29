370 عملية تنهي قوائم انتظار عمليات أسنان الأطفال في المدينة المنورة

تمكنت الفرق الطبية بمسار طب الأسنان لدى تجمع المدينة المنورة الصحي، من تقليص قوائم انتظار عمليات أسنان الأطفال تحت التخدير العام، بإجراء 370 عملية خلال 29 يومًا.
وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: إن مسار طب الأسنان عمل خلال الفترة الماضية على إعداد خطة لتقليص قوائم انتظار عمليات الأسنان للأطفال المجدولة على أكثر من ثلاث سنوات عبر فرز الحالات حسب الاحتياج وإعادة توزيع الكوادر الطبية وتهيئة غرف العمليات.
وأضاف التجمع أنه جدول 370 عملية جراحية على 29 يومًا من خلال توزيعها والعمل على إنجازها بكثافة أثناء وخارج ساعات العمل الرسمية، وعند عطل نهاية الأسبوع حتى الانتهاء من جميع الحالات وفق الجدولة المعدة لها.
وأوضح أن الحالات الطبية تنوعت بين الصعبة والمعقدة وضمنها حالات نادرة كمتلازمة "بينا شوكير"، ومتلازمات أخرى (كوفمن، داون، سنجاد سكتي)، وغيرها، وأيضًا حالات أخرى يصعب علاجها في العيادات تحت التخدير الموضعي، لصغر السن أو عدم تعاون الطفل أثناء تلقي العلاج.
ونوه "التجمع" إلى أن وجود كفاءات طبية وفنية مؤهلة على مستوى عال، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة أسهم في نجاح الخطة.