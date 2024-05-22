40 % هل تستمر بالتزامن مع فترة العيد؟ معدل "صفقات الفلل" في الرياض يتراجع

سجلت صفقات الفلل في الرياض تراجعًا الشهر الماضي بلغ 40%، فيما تراجعت قيمة الصفقات إلى 29%، بينما سجّل متوسط سعر المتر ارتفاعًا بسيطًا بلغ 0.2%.
جاء ذلك بحسب مؤشرات الهيئة العامة للعقار جاء ذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل متتالٍ، والتي أثرت بشكل كبير على السوق العقاري؛ لارتباطه بعمليات الإقراض، بجانب ظروف أخرى أثرت على السوق؛ ومنها إجازة عيد الفطر وقرب عيد الأضحى وإجازة المدارس، والتي يقل فيها الطلب مقارنةً ببقية الأشهر الأخرى.
وشهد متوسط سعر متر الشقق ارتفاعًا بلغ 6%، بينما تراجعت قيمة الصفقات إلى 28% وعدد الصفقات انخفضت 29%، فيما شهد إجمالي قيمة صفقات الأراضي تراجعًا بلغ 22%.
وكانت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت تراجعًا في الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 2023 بنسبة 11% لتبلغ نحو 193.45 مليار ريال، وذلك مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغ عدد الصفقات العقارية خلال العام الماضي نحو 172.07 ألف صفقة، وبلغ عدد العقارات المبيعة 177.5 ألف عقار.
وسجلت الصفقات العقارية خلال عام 2023 انخفاضًا في 7 أشهر، وكان شهر إبريل الأكثر انخفاضًا بنسبة 47%، تلاه شهر فبراير المنخفض بنسبة 40%، فيما سجلت قيمة الصفقات ارتفاعًا خلال 5 أشهر تصدرها شهر يوليو بـ 65%.
وكشفت البيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي "ساما" عن أن تراجع التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح للأفراد من المصارف في المملكة لا يشمل شركات التمويل في الربع الرابع 2023 إلى 19.658 مليار ريال، مقابل 23.097 مليار ريال في الربع المقابل من عام 2022.
وبحسب البيانات، استحوذت الفلل على الحصة الكبرى من التمويل الممنوح للبنوك في الربع الرابع بحصة 13.125 مليار ريال، تلتها الشقق بمبلغ 5.584 مليار ريال، ثم الأراضي بحصة 949 مليون ريال.