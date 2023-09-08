"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

وأكدت المنظمة أنّ مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، معتبرة أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى. كما دعت في الوقت نفسه المجتمعَ الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.