إنفوجراف.. أبرز الخدمات المقدمة بالحرم خلال 24 ساعة والمستفيدون

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الأربعاء؛ موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلًا أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأربعاء 9/ 3/ 1444هـ، تشمل 81.272 عبوة زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ14.800 لتر، وتوزيع 1600 كتيب ومطوية.
وأشارت إلى أن المستفيدين من التوعية الرقمية بلغوا 13100 مستفيد؛ فيما بلغ المستفيدون من خدمة التطويف 2393، ومن برنامج الإرشاد الميداني 83 ألف مستفيد.
وأضافت أنه تم "غسل المسجد الحرام وساحاته 10 مرات، وتشغيل 100 جهاز تعطير وفواحة، وضخ 1200 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم السجاد بـ15300 لتر، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 240 لتر".