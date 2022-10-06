إنفوجراف.. أبرز الخدمات المقدمة بالحرم خلال 24 ساعة والمستفيدون

وتفصيلًا أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأربعاء 9/ 3/ 1444هـ، تشمل 81.272 عبوة زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ14.800 لتر، وتوزيع 1600 كتيب ومطوية.