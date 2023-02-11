بجناح توعوي.. جامعة الباحة تختتم مشاركتها في مهرجان البن الأول

اختتمت اليوم جامعة الباحة -ممثلةً في كلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة- مشاركتها في مهرجان البن الأول، الذي تشتهر به منطقة الباحة؛ حيث تُعد زراعة "البُن" من أهم اهتمامات المنطقة؛ لما يتميز به من جودة ومذاق.
وحَظِيَ جناح الجامعة بزيارة من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أطلعه خلالها رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين على أبرز الجهود التي تبذلها الجامعة عبر مشاركتها في المهرجان لخدمة الزوار.
وساهم جناح الجامعة المشارك بدوره المجتمعي، في تقديم المعلومات العلمية والثقافية للزوار طيلة أيام فعاليات المهرجان عن البن؛ مسخّرًا عددًا من أعضاء وعضوات هيئة التدريس وطلاب وطالبات كلية العلوم والآداب لتقديم وإدارة الجلسات العلمية والحوارية والمحاضرات التثقيفية خلال فعاليات المهرجان.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة الدكتور علي بن عثمان الزندي، أن الهدف من المشاركة في مهرجان البن الأول بمحافظة المخواة والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، هو التأكيد على تشجيع المواطنين على المحافظة على الاهتمام بزراعة البن؛ كون مردوده الاقتصادي واعد للوصول للاكتفاء الذاتي منه.
وأشار إلى ان الكلية عقدت محاضرة بعنوان "البن الشدوي والمحصول النقدي الواعد"، وكذلك محاضرة أخرى عن طرق تحسين وتطوير زراعة البن من خلال استخدام الزراعة النسيجية لتحسين وتطوير الأنواع والأصناف المحلية من القهوة العربي، إلى جانب محاضرة عن القهوة ومراحل التطور الذي مرت به؛ مشيرًا إلى أن الجناح تَضَمّن بوسترات توعوية عن أمراض البن الحشرية والفطرية، وتأثير نقص بعض العناصر الغذائية على أشجار البن، كما نفّذت بعض التجارب العملية.