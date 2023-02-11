بجناح توعوي.. جامعة الباحة تختتم مشاركتها في مهرجان البن الأول

وأشار إلى ان الكلية عقدت محاضرة بعنوان "البن الشدوي والمحصول النقدي الواعد"، وكذلك محاضرة أخرى عن طرق تحسين وتطوير زراعة البن من خلال استخدام الزراعة النسيجية لتحسين وتطوير الأنواع والأصناف المحلية من القهوة العربي، إلى جانب محاضرة عن القهوة ومراحل التطور الذي مرت به؛ مشيرًا إلى أن الجناح تَضَمّن بوسترات توعوية عن أمراض البن الحشرية والفطرية، وتأثير نقص بعض العناصر الغذائية على أشجار البن، كما نفّذت بعض التجارب العملية.