بمشاركة 2000 شاب وشابة.. "مهرجان تربة للتمور" يطلق فعالياته غدًا

من جانبه قال محافظ تربة والمشرف العام على مهرجان التمور الخامس عبدالله آل قراش: إن المحافظة انتهت من جميع الاستعدادات للمهرجان الذي سوف يسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والثقافي بزيادة حجم المبيعات السنوية المعتادة منذ انطلاقة المهرجان بنسخته الأولى وحتى هذا العام بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تضمنت أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.