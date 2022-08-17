بمشاركة 2000 شاب وشابة.. "مهرجان تربة للتمور" يطلق فعالياته غدًا

ينطلق مهرجان تربة للتمور الخامس في نسخته المطورة غدًا الخميس، وتنظمه محافظة تربة، ويستمرّ لمدة 30 يومًا يتخلّلها الحراج اليومي عند الساعة ٦ صباحًا، وفي الفترة المسائية فعاليات ترفيهية تبدأ الساعة ٤ عصرًا.
من جانبه قال محافظ تربة والمشرف العام على مهرجان التمور الخامس عبدالله آل قراش: إن المحافظة انتهت من جميع الاستعدادات للمهرجان الذي سوف يسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والثقافي بزيادة حجم المبيعات السنوية المعتادة منذ انطلاقة المهرجان بنسخته الأولى وحتى هذا العام بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تضمنت أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
وأشار "محافظ تربة" إلى الدعم المتواصل الذي تحظى به محافظات منطقة مكة المكرمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، للمهرجانات لإنجاح التنمية المستدامة.
ويقدم المهرجان في نسخته الخامسة المطورة، جملةً من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة أكثر من 2000 شاب وفتاة وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين.