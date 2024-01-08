ولي العهد يلتقي في المخيم الشتوي في العلا وزير الخارجية الأمريكي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي في العلا اليوم، وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك، وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها، والمساعي بشأنها.
وأكد سمو ولي العهد أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.
حضر اللقاء: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الأمريكي: سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية مايكل راتني، والوفد المرافق.