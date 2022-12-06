الأمين العام لوزارة الشباب السنغالي يثمّن جهود المملكة في رعاية الشباب

أثنى أمين عام وزارة الشباب السنغالية شعيب كيبي، على جهود المملكة العربية السعودية في رعاية الشباب، واهتمامها بتقديم الوسائل المختلفة والمتنوعة التي تؤهلهم لمستقبل واعد لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.
جاء ذلك لدى زيارته لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، ولقائه بمدير مكتبها فتحي عيد؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والندوة العالمية في المناحي التي تُعنى بها الوزارة في تكوين الشباب مهنيًّا وتأهيليًّا وتعليميًّا ورياضيًّا؛ حيث تسعى الوزارة إلى التعاون مع الندوة في توفير البرامج النوعية التي تحافظ على هويتهم وتحميهم من الانحراف والإدمان والتطرف؛ كونهم يمثلون الثروة الوطنية التي تسعى الدولة مع شركائها للاهتمام بهم.
وذكر أن الندوة رائدة في العمل الشبابي، ولها برامجها وعلاقاتها القوية التي تمكنها من استثمار طاقة الشباب وتوظيف جهودهم فيما يفيدهم. وأبدى سعادته بالاهتمام ببرامج الندوة واستعداد الوزارة الكبير للتعاون معها في كثير من الأنشطة والمجالات التي تقدمها وتعمل عليها لتحقيق الأثر الإيجابي على الشباب السنغالي.