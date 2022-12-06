الأمين العام لوزارة الشباب السنغالي يثمّن جهود المملكة في رعاية الشباب

جاء ذلك لدى زيارته لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، ولقائه بمدير مكتبها فتحي عيد؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والندوة العالمية في المناحي التي تُعنى بها الوزارة في تكوين الشباب مهنيًّا وتأهيليًّا وتعليميًّا ورياضيًّا؛ حيث تسعى الوزارة إلى التعاون مع الندوة في توفير البرامج النوعية التي تحافظ على هويتهم وتحميهم من الانحراف والإدمان والتطرف؛ كونهم يمثلون الثروة الوطنية التي تسعى الدولة مع شركائها للاهتمام بهم.