رسالتها "تنمية الإنسان والمكان".. تَعَرّف على أدوار الأحياء النموذجية في جدة

تُمارس مراكز الأحياء النموذجية بمحافظة جدة، دورها الرائد في تنمية الإنسان والمكان، وتعزيز مفهوم جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030؛ كونها متنفسًا ومكانًا آمنًا تُستغل فيه طاقات كل حي لتحقيق الأمن الاجتماعي؛ وذلك من خلال التعايش مع البيئة المناسبة التي تتبنى إقامة البرامج والأنشطة الفاعلة للسكان؛ انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية المشتركة.
وتُعد مراكز الأحياء النموذجية ضمن المشاريع التنموية التي تُسهم في تنمية وتطوير البيئة الاجتماعية وتقوية الروابط بين سكان الأحياء، وتندرج ضمن منظومة العمل الاجتماعي الذي يشارك فيه القطاعان الحكومي والخاص؛ مجسدةً العمل التكاملي في خدمة المجتمع والرقي بمختلف الأنشطة والبرامج التي تُحقق مخرجات ذات قيمة مضافة على الفرد والأسرة والمجتمع.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة الدكتور سليمان بن أحمد موصلي: مراكز الأحياء النموذجية تُعد مشروعات تنموية اجتماعية؛ يتم تنفيذها على أعلى المستويات؛ بأيدي مهندسين على كفاءة عالية من التميز، والأخذ بمرئيات ساكني الأحياء من الرجال والنساء والشباب الذين شاركوا في توضيح احتياجاتهم.
ولفت إلى أن إنشاء مراكز الأحياء النموذجية في المدن؛ إنجاز اجتماعي غير مسبوق في تطبيق مفهوم الاستثمار الاجتماعي المعتمِد على أساليب التشغيل الذاتي بمشاركة سكان الأحياء؛ بدءًا من وضع الأهداف والمعايير وصولًا إلى المشاركة في تصاميمها.
وأضاف أن هذه المراكز تعتمد على المشاركة الفاعلة للسكان من إقامة المحاضرات وعقد الندوات وتنفيذ الأنشطة الرياضية، وكذلك إقامة المسابقات والبرامج الثقافية، والاهتمام بالتعايش مع تهيئة البيئة الترفيهية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوّه بسعي الجمعية إلى ترسيخ التعاون مع أمانة محافظة جدة في إطار تقديم أفضل البرامج والخدمات للمجتمع، وتكاتف الجهود ودعم خطط التنمية المجتمعية، والمسؤولية تجاه المحافظة على جمال الحي والحفاظ على النظافة كمبدأ حفّز عليه الدين الإسلامي الحنيف.
من ناحيتها، قالت أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة أريج بنت نعيم الحامد: إيجاد مثل هذه المراكز النموذجية؛ يُعد إنجازًا اجتماعيًّا في تطبيق مفهوم الاستثمار الاجتماعي المعتمد على أساليب التشغيل الذاتي في عمل مراكز الأحياء، بمشاركة سكان الأحياء بدءًا من وضع الأهداف والمعايير ووصولًا إلى المشاركة في تصاميم المراكز النموذجية بما يتفق مع الاستراتيجية ويتيح المجال لتنفيذ برامج وأنشطة مراكز الأحياء؛ وذلك بالشكل الذي يتوافق مع المحاور والمرتكزات الأساسية التي من أهمها الأسرة والمجتمع والبيئة والصحة علاوة على الأبناء.
وأضافت: من ضمن مراكز الأحياء النموذجية التي شيّدتها الجمعية لتؤدي دورها في خدمة سكان الأحياء، هي: مراكز حي الصفا، والمحمدية، والنهضة، والشاطئ.. ويجري العمل ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية على إنشاء 12 مركزًا نموذجيًّا خلال الخمسة أعوام المقبلة، بتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، ومتابعة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة.
وذكرت أن مراكز الأحياء النموذجية تنفرد بتعزيز الجانب السلوكي الإيجابي لدى الشباب واستثمار أوقاتهم بما يفيدهم وينمي قدراتهم، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها، ونشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي، والعمل على بناء وتحفيز الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المجتمعية، ورسم تطلعات الفرد والمجتمع داخل منظومة هذه الأحياء.