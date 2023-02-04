رسالتها "تنمية الإنسان والمكان".. تَعَرّف على أدوار الأحياء النموذجية في جدة

من ناحيتها، قالت أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة أريج بنت نعيم الحامد: إيجاد مثل هذه المراكز النموذجية؛ يُعد إنجازًا اجتماعيًّا في تطبيق مفهوم الاستثمار الاجتماعي المعتمد على أساليب التشغيل الذاتي في عمل مراكز الأحياء، بمشاركة سكان الأحياء بدءًا من وضع الأهداف والمعايير ووصولًا إلى المشاركة في تصاميم المراكز النموذجية بما يتفق مع الاستراتيجية ويتيح المجال لتنفيذ برامج وأنشطة مراكز الأحياء؛ وذلك بالشكل الذي يتوافق مع المحاور والمرتكزات الأساسية التي من أهمها الأسرة والمجتمع والبيئة والصحة علاوة على الأبناء.