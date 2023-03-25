دول مجلس التعاون تؤكد أهمية مبادرات تعزيز التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول في مجال المياه

وأشار محمد بن عوض الحسان؛ إلى أنه رغم ما تعانيه منطقة الخليج من ظروفٍ بيئية ومناخية صعبة، وأنها من بين أكثر مناطق العالم جفافًا وإجهادًا مائيًّا، إلا أن ما تحققه من إنجازات لتوفير المياه بشكلٍ مستدامٍ بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية واللاحقة، ويواكب النمو السكاني المطرد والتوسع الحضري المتسارع والتنمية الشاملة، يعد مفخرةً ودليلًا على الاهتمام الذي توليه حكومات دول مجلس التعاون لتوفير أساسيات العيش الكريم الآمن لمواطنيها.