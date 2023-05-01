وزير العدل يوجه بإحالة المطالبات المالية التي لا تزيد على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة

ويسهم توجيه معالي الدكتور الصمعاني، في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، إضافة إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.