محليات

وزير العدل يوجه بإحالة المطالبات المالية التي لا تزيد على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.

ويأتي توجيه معالي وزير العدل ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.

ويسهم توجيه معالي الدكتور الصمعاني، في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، إضافة إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.

وزير العدل
مركز المصالحة
المطالبات المالية

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