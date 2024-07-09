"الأمن البيئي" يضبط مقيمًا لتخزينه وبيعه فحمًا محليًّا في عسير

وأكدت أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلييْن هي غرامة تصل إلى (16000) ﷼ لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.