"الأمن البيئي" يضبط مقيمًا لتخزينه وبيعه فحمًا محليًّا في عسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية؛ لتخزينه وبيعه فحمًا محليًّا في منطقة عسير، بحوزته (3) أمتار مكعبة من الفحم المحلي.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكدت أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلييْن هي غرامة تصل إلى (16000) ﷼ لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.