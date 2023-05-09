11 منطقة بمرمى "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.