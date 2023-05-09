11 منطقة بمرمى "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكرة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الشرقية والشمالية وتبوك والمدينة المنورة والقصيم والرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير وحائل والباحة).
وتفصيلاً، نبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والخفجي والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد النعيرية وقرية العليا والخفجي وحفر الباطن والأحساء وبقيق والجبيل والدمام والقطيف ورأس تنورة أمطارًا متوسطة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد الطائف وأضم والعرضيات أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، بينما تشهد ميسان أمطارًا غزيرة وسيولاً حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة الحائط السليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة، تشمل الحجرة والمخواة وفرغة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الحناكية والمهد والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.