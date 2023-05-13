"البيئة" تُسَلط الضوء على "إزاحة الوقود السائل" في استدامة القطاع الزراعي

وتتضمن طريقة تنفيذ البرنامج ثلاث خطوات: الأولى طلب بيانات المزرعة المستهلكة للوقود؛ لتوليد الكهرباء وتقدير الأحمال الكهربائية، والثانية التخطيط لإيصال الخدمة، وتشمل استكمال الإجراءات لإيصالها، وتحديد المدة الزمنية اللازمة؛ ليتم بدء عمل التغيرات الداخلية المطلوبة من قِبَل المزرعة لتتوافق مع مصادر الطاقة، وتتضمن الخطوة الثالثة البدء في التنفيذ، وإيصال الشبكة الكهربائية، إلى جانب التكامل مع الجهات ذات العلاقة.