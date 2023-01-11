حساب المواطن: 3.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير

أودع أمس الثلاثاء برنامج حساب المواطن، مخصّص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي المتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيس 720 ريالاً عوضًا عن 417 ريالاً.
ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري؛ شكره للقيادة الرشيدة ممثلةً بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما أولوه من اهتمام ودعم للمواطنين وحماية الأسر المستحقة، وذلك من خلال التوجيه الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التسجيل لا يزال قائماً لكل من يرغب في التسجيل والحصول على دعم البرنامج، وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.
وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، وتمّ إيداع 3.6 مليار في حساباتهم؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.