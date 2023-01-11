حساب المواطن: 3.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، وتمّ إيداع 3.6 مليار في حساباتهم؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.