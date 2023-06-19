الإعلان عن الجدول الزمني لبرامج التخصصات الدقيقة وشهادة الاختصاص للصيدلة السريرية

وأوضحت أن التقديم يبدأ في 10 يوليو 2023 لمدة 10 أيام، حتى نهاية يوم 20 يوليو 2023، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 20 أغسطس و14 سبتمبر 2023، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 14 سبتمبر 2023.