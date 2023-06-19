الإعلان عن الجدول الزمني لبرامج التخصصات الدقيقة وشهادة الاختصاص للصيدلة السريرية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج التخصصات الدقيقة وبرامج شهادة الاختصاص السعودية للصيدلة السريرية للعام الأكاديمي 2024م.
وأوضحت أن التقديم يبدأ في 10 يوليو 2023 لمدة 10 أيام، حتى نهاية يوم 20 يوليو 2023، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 20 أغسطس و14 سبتمبر 2023، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 14 سبتمبر 2023.
وبينت الهيئة أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 26 نوفمبر 2023، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 ديسمبر 2023، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 ديسمبر 2023، على أن تكون بداية التدريب لبرامج التخصصات الدقيقة 1 يناير 2024.