لتحسين المشهد البصري.. "أمانة جدة" تُزيل أكثر من 83 ألف إعلان عشوائي

وبيّن الزهراني؛ أن جهود النظافة استهدفت أعمال الغسيل والكنس الآلي للطرق والأرصفة بإجمالي أطوال بلغ 164.796 كيلو متراً بجانب الكنس اليدوي والتقاط المبعثرات على امتداد 475.464 كيلو متراً، كما جرى ترحيل 179.897 طناً من النفايات المنزلية، ورفع 161.509 م3 من مخلفات الأحجام الكبيرة، إضافة لسحب 120.524 م3 من المياه في عدد من المواقع.