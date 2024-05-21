"تماسّ كهربائي" يُخلي مدرسة بنات بشقراء أمس.. ويعلق الدراسة الحضورية اليوم

تسبب تماس كهربائي في إخلاء المتوسطة الثانية بإدارة التعليم بشقراء، صباح أمس الاثنين، كما تسبب في تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، لتتحول لدراسة عن بعد.
وفي التفاصيل، حدث تماس كهربائي في أحد ممرات المتوسطة الثانية بشقراء، مما أدى لتبليغ الدفاع المدني، وإخلاء المدرسة في حدود الساعة الـ ٩:30 صباح أمس الاثنين، وحضرت فرق الدفاع المدني للمدرسة وباشرت الواقعة، وعملت الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.
والملفت أن يتسبب التماس الكهربائي في تعليق الدراسة الحضورية في المدرسة اليوم الثلاثاء، ليتم تحويلها للدراسة عن بعد.
"سبق" بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لإدارة تعليم شقراء ريم الشتوي، مستفسرة عن أسباب التماس الكهربائي، والإجراءات المتخذة من قبل المدرسة والإدارة، وسبب تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، فقالت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تقتضيه طبيعة الموقف بما يحقق سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة.