"تماسّ كهربائي" يُخلي مدرسة بنات بشقراء أمس.. ويعلق الدراسة الحضورية اليوم

وفي التفاصيل، حدث تماس كهربائي في أحد ممرات المتوسطة الثانية بشقراء، مما أدى لتبليغ الدفاع المدني، وإخلاء المدرسة في حدود الساعة الـ ٩:30 صباح أمس الاثنين، وحضرت فرق الدفاع المدني للمدرسة وباشرت الواقعة، وعملت الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.