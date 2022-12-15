"النيابة العامة": ‏صون حق الطفل يسهم في تلبية احتياجاته وبلوغه سن الرشد بكل نضوج

أوضحت النيابة العامة أن صون حق الطفل يسهم في تلبية احتياجاته الأساسية وتوسيع فرص بلوغه لسن الرشد بكل نضوج.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يهدف نظام حماية الطفل إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
وتابعت: يهدف نظام حماية الطفل إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمهما)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره.
وأردفت: يهدف نظام حماية الطفل إلى ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.