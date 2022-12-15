"النيابة العامة": ‏صون حق الطفل يسهم في تلبية احتياجاته وبلوغه سن الرشد بكل نضوج

وتابعت: يهدف نظام حماية الطفل إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمهما)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره.