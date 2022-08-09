"مطرية جازان" مستمرة لنهاية أغسطس.. وواقع الحالة يجسّدها "مشهور"

كشف الراصد الجوي وعضو جمعية الطقس والمناخ بالسعودية، علي مشهور؛ واقع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان هذه الفترة وتوقعاته حولها خلال الشهر الجاري؛ حيث جاءت الحالة لتتزامن مع مشروع الاستمطار الذي يجري تنفيذه في مدن ومحافظات عدة بالمملكة.
تفصيلاً، قال مشهور؛ لـ"سبق": بالنسبة للحالة المطرية الحالية هي عبارة عن تقدم للحالة المدارية والمشبعة بالرطوبة في الطبقات العليا من بحر العرب ومن الهند باتجاه أجواء الجزيرة العربية، مما ساعد في زيادة نسبة الرطوبة في طبقات الجو العليا لدينا، وكذلك هناك تقدم للرطوبة المنخفضة السطحية من القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر، مما ساعد في زيادة وتشبع الرطوبة في الطبقة المنخفضة مع وجود للحمل الحراري على طول مياه البحر الأحمر، وخاصة الجهة الجنوبية، مما ساعد في تصعيد بخار الماء إلى طبقات الجو العليا، واستمرار وجود السحب الركامية الماطرة على أجواء جازان".
وبيّن أنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية على جازان إلى نهاية شهر أغسطس بنفس الوتيرة الحالية، متوقعاً أن تكون كمية الأمطار ما بين 30 و40 مللي قد تصل إلى 60 مللي في بعض الأوقات.
وتشهد منطقة جازان منذ ماي قارب 15 يوماً حالة مطرية متقطعة أحياناً شملت معظم الأرجاء وأسهمت في اخضرار الأراضي بعد جريان سيول من مختلف محافظات المنطقة وأدت إلى وصول أرقام قياسية من السيول لأكبر سدود المنطقة.
وتزامنت الحالة المطرية مع إعلان المركز الوطني للأرصاد، نجاح العمليات الأرضية والجوية للاستمطار على عدد من المدن ومن بينها جازان، فيما أشار كثير من المتابعين والمهتمين بالطقس، إلى أن شهر أغسطس يعتاد فيه أهالي جنوب السعودية على تلك الحالات المطرية التي تزداد في سنوات وتضعف بسنوات أخرى وهو موسم الأمطار الصيفية المعتادة.