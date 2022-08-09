"مطرية جازان" مستمرة لنهاية أغسطس.. وواقع الحالة يجسّدها "مشهور"

تفصيلاً، قال مشهور؛ لـ"سبق": بالنسبة للحالة المطرية الحالية هي عبارة عن تقدم للحالة المدارية والمشبعة بالرطوبة في الطبقات العليا من بحر العرب ومن الهند باتجاه أجواء الجزيرة العربية، مما ساعد في زيادة نسبة الرطوبة في طبقات الجو العليا لدينا، وكذلك هناك تقدم للرطوبة المنخفضة السطحية من القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر، مما ساعد في زيادة وتشبع الرطوبة في الطبقة المنخفضة مع وجود للحمل الحراري على طول مياه البحر الأحمر، وخاصة الجهة الجنوبية، مما ساعد في تصعيد بخار الماء إلى طبقات الجو العليا، واستمرار وجود السحب الركامية الماطرة على أجواء جازان".