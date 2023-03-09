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فيصل بن فرحان: المملكة حريصة على تبادل وجهات النظر مع روسيا حول الأزمات الدولية

وزير الخارجية الْتقى نظيره الروسي اليوم في موسكو.. وقال: نسعى لتعزيز وتطوير العلاقات
وزير الخارجية فيصل بن فرحان
وزير الخارجية فيصل بن فرحان
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سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الروسية موسكو اليوم، حرص المملكة على تبادل وجهات النظر مع روسيا حول الأزمات الدولية.

وقال وزير الخارجية: نسعى لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الأصعدة.

وأضاف الأمير "فيصل": نتطلع إلى توحيد الرؤى مع روسيا.

وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، اجتماعًا ثنائيًّا في موسكو.

وقال لافروف: من المهم التنسيق المستمر مع السعودية على جميع المستويات.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: دور السعودية مهم في تسوية القضايا الدولية.

روسيا
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية

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