فيصل بن فرحان: المملكة حريصة على تبادل وجهات النظر مع روسيا حول الأزمات الدولية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الروسية موسكو اليوم، حرص المملكة على تبادل وجهات النظر مع روسيا حول الأزمات الدولية.
وقال وزير الخارجية: نسعى لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الأصعدة.
وأضاف الأمير "فيصل": نتطلع إلى توحيد الرؤى مع روسيا.
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، اجتماعًا ثنائيًّا في موسكو.
وقال لافروف: من المهم التنسيق المستمر مع السعودية على جميع المستويات.
وأضاف وزير الخارجية الروسي: دور السعودية مهم في تسوية القضايا الدولية.