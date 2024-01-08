بيشة.. إنقاذ حياة امرأة حامل أُصيبت بنزيف في الدماغ إثر حادث مروري

يُذكر أن قسم العيادات الداخلية والخارجية بالمستشفى استقبل خلال شهر ديسمبر من عام 2023, عدد 9906 ، فيما أُجري عدد 778 جلسة غسيل دموي خلال هذه الفترة، وإجراء أكثر من 306 عمليات جراحية في اليوم الواحد في المستشفى.