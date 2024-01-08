بيشة.. إنقاذ حياة امرأة حامل أُصيبت بنزيف في الدماغ إثر حادث مروري

أنقذ فريق طبي متخصص بمستشفى الملك عبدالله، حياة مريضة كانت تعاني بسبب إصابات بالرأس والعمود الفقري وحامل في أشهرها الأخيرة على إثر حادث مروري.
وتفصيلاً ؛ قالت صحة بيشة إنه تم استقبال المريضة بقسم الطوارئ بالمستشفى وهي في حالة فقد للوعي وبعد عمل الفحوص والتحاليل اللازمة تبيّن وجود إصابات بالرأس والمخ مع ارتشاح بالمخ وكسر بالفقرات العصعصية كما تم عمل أشعة تلفزيونية للحمل وتخطيط قلب للجنين.
وأضافت صحة بيشة أنه على الفور قرر الفريق الطبي تحويلها إلى غرفة العمليات وإجراء عملية قيصرية إسعافية عاجلة لإنقاذ الجنين لوجود نزيف خلف المشيمة وتغيير في تخطيط قلب الجنين.
وأشارت إلى أنه تم متابعة الحالة بالعناية المركزة لخمسة أيام ومن ثم تحويلها إلى قسم التنويم لمدة أسبوع وخرجت المريضة بصحة جيدة هي وطفلها للمتابعة في عيادة العمودي الفقري وعيادة المخ والأعصاب.
وأوضحت أنه أشرف على علاج المريضة الدكتور صالح عبدالرحمن آل خبتي استشاري ورئيس قسم جراحة العمود الفقري، والدكتور أحمد شلبي استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور عبده صالح استشاري جراحة مخ وأعصاب، والدكتورة سونيا استشاري أمراض الدم.
يُذكر أن قسم العيادات الداخلية والخارجية بالمستشفى استقبل خلال شهر ديسمبر من عام 2023, عدد 9906 ، فيما أُجري عدد 778 جلسة غسيل دموي خلال هذه الفترة، وإجراء أكثر من 306 عمليات جراحية في اليوم الواحد في المستشفى.