إمام المسجد النبوي: الله تعالى جعل اليقين باليوم الآخر من أركان الإيمان

وأردف: إذا طال بالخلائق الوقوف، ولم يحتملوا طول القيام، طلبوا من يشفع لهم عند ربهم، ليأتي إليهم لفصل القضاء بينهم، قال صلى الله عليه وسلم: "فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة عند ربه فيعتذر ويقول: "إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله"، ثم يأتون إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فكلهم يعتذر ويقول مثل ما قال آدم عليه السلام، تم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: "أنا لها"، قال عليه الصلاة والسلام: "فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربي، تم يفتح الله عليَّ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد، ارفع رأسك، سَلْ تُعْطَه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأقول: يا رب، أمّتي أمّتي".