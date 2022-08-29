زخات من الأمطار بالمُرتفعات الغربية ورياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق

يُشير أحدث التنبؤات الجوية المُستخرجة من النماذج الحاسوبية، إلى توقعات أن تستمر فُرص الأمطار الرعدية على بعض المُرتفعات الغربية من المملكة يوم الإثنين، وذلك تزامُناً مع استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في أغلب المناطق باستثناء المُرتفعات.
وفي التفاصيل، يُتوقع استمرار تأثير القطاع الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة يوم الإثنين، بحيث تتجدّد فرص تشكُّل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر على أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرّمة وجنوب المدينة المنوّرة، وتكون الأمطار مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية.
وتبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق، بإذن الله، والرياح شمالية شرقية نشطة السرعة على أجزاءٍ من وسط المملكة، تترافق بِهبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز 60 كم/الساعة تُثير الأتربة والغبار.