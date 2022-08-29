زخات من الأمطار بالمُرتفعات الغربية ورياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق

وفي التفاصيل، يُتوقع استمرار تأثير القطاع الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة يوم الإثنين، بحيث تتجدّد فرص تشكُّل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر على أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرّمة وجنوب المدينة المنوّرة، وتكون الأمطار مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية.